Оккупанты обяжут крымчан ходить с идентификаторами
|11:31 13.12.2018
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|Крым
В аннексированном Крыму местных жителей заставят использовать банковские карты, которые будут применяться как идентификатор личности.
Речь идет о «пластике», который специально под эти цели выпустит одна из крупнейших кредитных организаций оккупированного региона – банк РНКБ, информирует enovosty.com/news.
«Люди будут оплачивать этими картами проезд, использовать их как социальный «пластик» и медицинский полис», – заявил председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, соответствующие изменения будут внесены в законопроект о регулировании цифровых платформ, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы.
«Пилот РНКБ отработают в Евпатории, Ялте, Армянске, а затем эта схема пойдет по всему Крыму. Всего будет выпущено около миллиона карт, которые станут идентификаторами личности. В дальнейшем опыт Крыма будет распространен на всю Россию», – подчеркнул Аксаков.
По оценкам экономистов, на соответствующий проект банки могут выделить миллиарды рублей.
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