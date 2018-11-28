В аннексированном Крыму местных жителей заставят использовать банковские карты, которые будут применяться как идентификатор личности.

Речь идет о «пластике», который специально под эти цели выпустит одна из крупнейших кредитных организаций оккупированного региона – банк РНКБ, информирует enovosty.com/news.

«Люди будут оплачивать этими картами проезд, использовать их как социальный «пластик» и медицинский полис», – заявил председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, соответствующие изменения будут внесены в законопроект о регулировании цифровых платформ, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы.

«Пилот РНКБ отработают в Евпатории, Ялте, Армянске, а затем эта схема пойдет по всему Крыму. Всего будет выпущено около миллиона карт, которые станут идентификаторами личности. В дальнейшем опыт Крыма будет распространен на всю Россию», – подчеркнул Аксаков.

По оценкам экономистов, на соответствующий проект банки могут выделить миллиарды рублей.