Скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья в четверг, 13 декабря, врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле. В результате два вагона сошли с рельс и перевернулись.

В результате удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны, передает Анадолу.

В результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли 7 человек, в том числе машинист. Ранены 46 человек, состояние 3 оценивается как тяжелое.

Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.