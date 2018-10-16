Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото
|10:24 13.12.2018
|0 комментариев
|Турция
Скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья в четверг, 13 декабря, врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле. В результате два вагона сошли с рельс и перевернулись.
В результате удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны, передает Анадолу.
В результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли 7 человек, в том числе машинист. Ранены 46 человек, состояние 3 оценивается как тяжелое.
Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.
Ещё на эту тему:
15:28 26.11.2018
На жилой квартал Стамбула упал военный вертолет / Фото, видео
На жилой квартал Стамбула упал военный вертолет / Фото, видео
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
19:00 05.04.2018
В Турции произошла стрельба в университете, есть жертвы
В Турции произошла стрельба в университете, есть жертвы
14:15 16.02.2018
В Турции разбился военный самолет, два пилота погибли
В Турции разбился военный самолет, два пилота погибли
13:40 29.12.2017
Два человека погибли и 20 ранены в ДТП с автобусом в Турции
Два человека погибли и 20 ранены в ДТП с автобусом в Турции
09:29 19.12.2017
В Турции упал мост-гигант / Фото
В Турции упал мост-гигант / Фото
15:09 11.10.2017
Четыре человека погибли, множество пострадали в результате взрыва на заводе в Турции
Четыре человека погибли, множество пострадали в результате взрыва на заводе в Турции
10:11 22.09.2017
В аэропорту Стамбула разбился самолет / Фото
В аэропорту Стамбула разбился самолет / Фото