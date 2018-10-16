Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото

10:24 13.12.2018 0 комментариев Турция

Скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья в четверг, 13 декабря, врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле. В результате два вагона сошли с рельс и перевернулись.

В результате удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны, передает Анадолу.

В результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли 7 человек, в том числе машинист. Ранены 46 человек, состояние 3 оценивается как тяжелое.

Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.



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