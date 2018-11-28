"Департамент архитектуры и градостроительства" оккупированного Севастополя объявил публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в районе бухты Омега — проспекта Античный.

На обсуждение выносится документ, разработанный недавно учрежденным при "департаменте" ГАУ «НИИ градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», пишут Примечания.

Согласно документу, в районе Омеги планируется построить сквер на 1,7 га, набережную с прогулочной экспланадой и гостиницы.

Площадь участка планировки составляет 25,2 га, из них 11,9 га отводятся под территории общего пользования. Его разделят на три зоны — зона пляжа, зона набережной с объектами сезонного обслуживания, зона объектов гостиничного комплекса.

25% площади займут гостиницы. Под объекты историко-культурного наследия уйдет 1,7 га. Территория набережной и объекты обслуживающие пляж съедят 6 га (кстати, при исходном, уже сложившемся землепользовании пляж занимает на 0,8 га больше).

Некоторые участки экспланады предусматривают строительство подземного паркинга — прямо у пляжа, в 70 м от воды, пишет издание.

Зеленым треугольником помечен будущий сквер. Выше сквера — сеть участков нарезанных под ИЖС. Они будут изъяты и перераспределены в интересах государства

При этом процент озеленения для сквера в проекте есть, а для всей территории — нет. Предельно допустимая антропогенная нагрузка для сквера посчитана — 100 и более человек на га (исходя из нормы 16 кв. м/чел). А для пляжа и набережной такой цифры нет.

О том, что прилегающий район проспекта Античный — ул. Челнокова давно перенаселен, и наблюдается острая нехватка общественных пространств и зелени, в проекте ни слова.

Нет в нем и публичных сервитутов для пляжных территорий. Гарантируется лишь проход к предусмотренной по Водному кодексу 20-метровой полосе у самой кромки воды, где, как пишут разработчики, и расположится набережная и пляж. Но пляж в Омеге гораздо шире: только песчаная полоса около 50 м.

Автостоянка для приезжающих на пляж отдыхающих отсутствует.

Это 500-метровая водоохранная зона, пишут разработчики, поэтому здесь нужна ливневая канализация закрытого типа с глубокой очисткой сточных вод. Но ни участка под строительство очистных, ни трассировки будущей ливневки в документе нет.

Зато прописано, что будущий сквер не будет подключен к водоснабжению. Воду для полива планируют брать из тех же сточных поверхностных вод, которые следует собирать с полотна автодорог. На один полив нужно 68 кубов воды, пишут проектировщики.

Попробуем посчитать: в самые засушливые летние месяц август, если полив проводить хотя бы раз в 3 дня, потребуется 680 кубометров воды. Для сравнения: одна железнодорожная цистерна — это 48 кубов. Где будут размещаться столь масштабные емкости? Проект говорит, что необходимо предусмотреть под них место, но конкретных участков не указывает.

В зону проектирования попадает около 30 ранее нарезанных участков под индивидуальное жилое строительство и торговые объекты — всего 1,8 га. Они подлежат изъятию и перераспределению в интересах государства.

Но самое главное: этот ППТ узаконит недавно построенные «гостиницы» на первой линии у моря. Часть таких объекта уже построены: комплекс «Парк Омега» со СПА, подземным паркингом, ресторанами и магазинами и маленькая 5-этажная гостиница «Компромисса», где по факту тоже продаются апартаменты.

Так выглядит обсуждаемый участок сейчас (Фото - Примечания)

Вот так дом будет выглядеть после окончания строительства (Фото - Примечания)