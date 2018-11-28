Виновным себя не считаю, являюсь военнопленным, давать показания не буду - капитан "Яны-Капу"
|10:00 13.12.2018
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|Крым
Капитан захваченного в Черном море украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук заявил российскому "следствию", что в соответсвии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает, и давать показания не будет.
Об этом в Facebook соощил адвокат Эдем Семедляев.
По его словам, 12 декабря у Мельничука прошли "следственные мероприятия".
"Олег в меру сил поддерживает свою команду. Также он просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам", - пишет Смедляев.
Семедляев рассказал, что следователи ФСБ требовали подписать подписку о неразглашении данных "предварительного следствия".
"На что я ответил, что не могу подписать настолько "серьезный" документ, так как мне не ясно, какие именно данные я не имею право разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать свое требование, после чего нашел двух студентов-"понятых", которые согласились подписать", - подытожил адвокат.
Капитан буксира Олег Мельничук заявил, что не считает себя виновным. Ранее в российском суде он затребовал переводчика с русского на украинский язык.
Ранее командир малого бронекатера "Бердянск" Роман Мокряк заявил оккупантам, что требует обращаться с собой и со своим экипажем, как с военнопленными, и также отказался давать показания, пока его экипаж не будет освобожден.
25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву в СИЗО Лефортово и "Матросскую тишину".
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