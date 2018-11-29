Європарламент (ЄП) на пленарному засіданні в Страсбурзі визначив зовнішньополітичні та безпекові пріоритети Євросоюзу на наступний рік.

Вони прописані в прийнятій євродепутатами резолюції, йдеться на сайті ЄП, інформує УНН.

Одним з основних пріоритетів для Європи називається протистояння кіберзагрозам, що йдуть від Росії.

“Європейський союз повинен бути більш стійким до зовнішнього втручання, особливо з огляду на вибори до Європарламенту 23-26 травня 2019 року. Євросоюз повинен бути стійкішим перед загрозою терористичних атак... а також перед нелегальною міграцією, пропагандою, онлайн- і офлайн-кампаніями з дезінформації, російськими спробами здійснити кібератаки і іншими гібридними погрозами, які вимагають швидкого і скоординованої відповіді”, — йдеться в релізі, поширеному за підсумками засідання.

Крім того, депутати заявили про необхідність розглянути питання про політику “менше за менше” щодо третіх країн, які порушують права людини та демократичні стандарти, включаючи позбавлення їх преференційних умов, зокрема, в галузі торгівлі та розвитку. “Жодна угода між ЄС і третіми країнами не повинна бути ратифікована до тих пір, поки не будуть дотримані стандарти в області прав людини”, — відзначили члени Європарламенту.

Крім цього євродепутати запропонували створити Раду безпеки ЄС, в обов’язки якої увійде розгляд питань оборони і зовнішньої політики.

Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.

Також Європарламент на сесії в Страсбурзі прийняв резолюцію, в якій закликав скасувати реалізацію проекту “Північний потік-2”.

Крім того, Європарламент в ухваленій резолюції закликає країни-члени закрити для російських суден, доступ до портів ЄС.