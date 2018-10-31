Пентагон вважає неприпустимим проведення односторонніх військових операцій на північному сході Сирії.

Про це повідомив в середу офіційний представник американського оборонного відомства Шон Робертсон, інформує УНН з посиланням на Reuters.

“Односторонні військові операції на північному сході Сирії, що проводяться будь-якою стороною, особливо якщо американські військовослужбовці можуть бути присутніми (в цьому районі) або поблизу, викликають серйозну заклопотаність. Ми б вважали подібні дії неприйнятними”, — наводить агентство Reuters заяву Робертсона.

У середу президент Туреччини Тайіп Ердоган повідомив, що найближчим часом республіка почне операцію в Сирії, на схід від Євфрату.

При цьому він підкреслив, що в ході операції “мішенями не будуть американські військовослужбовці”, які знаходяться в цьому регіоні.

За твердженнями турецького лідера, даний крок Анкари буде сприяти політичному врегулюванню в Сирії і дозволить “зробити цю територію безпечною і більш придатною для життя місцевого населення”.