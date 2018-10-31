У Пентагоні назвали неприйнятними односторонні військові операції на північному сході Сирії
|09:21 13.12.2018
|0 комментариев
|Турция
Пентагон вважає неприпустимим проведення односторонніх військових операцій на північному сході Сирії.
Про це повідомив в середу офіційний представник американського оборонного відомства Шон Робертсон, інформує УНН з посиланням на Reuters.
“Односторонні військові операції на північному сході Сирії, що проводяться будь-якою стороною, особливо якщо американські військовослужбовці можуть бути присутніми (в цьому районі) або поблизу, викликають серйозну заклопотаність. Ми б вважали подібні дії неприйнятними”, — наводить агентство Reuters заяву Робертсона.
У середу президент Туреччини Тайіп Ердоган повідомив, що найближчим часом республіка почне операцію в Сирії, на схід від Євфрату.
При цьому він підкреслив, що в ході операції “мішенями не будуть американські військовослужбовці”, які знаходяться в цьому регіоні.
За твердженнями турецького лідера, даний крок Анкари буде сприяти політичному врегулюванню в Сирії і дозволить “зробити цю територію безпечною і більш придатною для життя місцевого населення”.
Ещё на эту тему:
Ердоган анонсував нову військову операцію проти курдів у Сирії
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
В Тегеране проходит трехсторонний саммит по вопросам Сирии
Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине