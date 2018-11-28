США хочуть переконатися, що європейські партнери протистоятимуть росіянам у такий спосіб, який фактично призведе до стримування агресії з боку В.Путіна
|09:01 13.12.2018
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|Крым
Нинішня адміністрація США підтримує тісний контакт і взаємодію з європейськими союзниками й партнерами для ефективного реагування на агресію РФ в районі Керченської протоки.
Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в ефірі програми Fox News, стенограму якої оприлюднив у середу Державний департамент США, передає Укрінформ.
"Очевидно, ми спостерігали за цими інцидентами в Керченській протоці, і ми працюємо з нашими європейськими партнерами, у яких усе це сталося під боком і несе реальний ризик", - зауважив держсекретар США.
Він підкреслив, що Сполучені Штати хочуть переконатися, що європейські партнери "розуміють важливість захисту цього водного шляху та протистоятимуть росіянам у такий спосіб, який фактично призведе до стримування подібної агресії з боку В.Путіна".
Крім того, Помпео нагадав, що Сполучені Штати протистоять Росії достатньо серйозно.
"Ми поставили Україні оборонні системи озброєнь для захисту їхньої країни. Ми запровадили санкції проти більшої кількості росіян, ніж будь-яка адміністрація у недавній історії", - наголосив Державний секретар США.
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