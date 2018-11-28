Маріупольський морський торговельний порт відвідала делегація СММ ОБСЄ
|08:47 13.12.2018
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|Крым
Маріупольський морський торговельний порт 12 грудня відвідала делегація Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, та пообіцяла докласти зусилля для налагодження ситуації на підприємстві.
Про це повідомило держпідприємство «Маріупольський морський торговельний порт» на своїй сторінці в Facebook, передає Укрінформ.
«Підприємство відвідала делегація Спеціальної моніторингової місії в Україні (ОБСЄ). Основна мета їх візиту - здійснення моніторингу та складання звітів з питань безпеки і стабільності в країні. Тому порт, як одне з містоутворюючих підприємств, увійшов в фокус уваги спостерігачів», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що екскурсію по підприємству гостям провела інженер комерційної служби Анжела Білодід.
Як відзначили представники ОБСЄ, потужність і краса Маріупольського порту вселяють впевненість, що ситуація обов'язково налагодиться і для цього вони докладуть максимум зусиль.
Як відомо, в Україні після відкритої агресії Росії в районі Керченської протоки, введений 30-денний режим воєнного стану в 10 областях, в тому числі і в Донецькій.
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