Українські рибалки з наступного року не зможуть здійснювати діяльність в Азовському морі без Протоколу українсько-російської комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на вилов риби на 2019 рік.

Про це у відповідь на запит Укрінформу повідомляє Державне агентство рибного господарства України.

"Відсутність Протоколу (українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі - ред.) позбавить українських рибалок можливості видобувати водні біоресурси у законодавчому полі", - йдеться у документі.

Зазначається, що поточна ситуація в Азовському морі може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі, посилення тиску на українських рибалок, втрати акваторії активного промислу і як наслідок падіння загального вилову водних біоресурсів.

У Держрибагентстві запевняють, що в межах компетенції вживають усіх необхідних заходів для захисту українських рибалок. Відомство проводить консультації з центральними органами виконавчої влади з метою створення правових умов для здійснення промислової діяльності в басейні Азовського моря у 2019 році.

За інформацією Держрибагентства, наразі промисел в Азовському морі здійснює 91 суб’єкт господарювання, що отримав дозволи на промисловий вилов водних біоресурсів із залученням більше 800 суден та човнів різної довжини.

Крім того, в агентстві повідомляють, що у період з 26 листопада по 7 грудня цього року (за оперативними даними) вилов водних біоресурсів у Азовському морі склав понад 920 тонн.