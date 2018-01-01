Європейський парламент засудив будівництво газогону "Північний потік-2", що йде в обхід України.

Про це йдеться у резолюції про стан впровадження Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, передає УНІАН.

Цей документ підтримали 433 євродепутати, 105 проголосували проти і 30 утрималися.

Члени Європарламенту засуджують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "оскільки це політичний проект, який створює загрозу європейській енергетичній безпеці".

Парламентарі зазначили, що Україна відіграє вирішальну роль у європейській енергетичній мережі, тому вони закликали скасувати будівництво газопроводу.

У резолюції також йдеться про те, що європарламентарі високо оцінюють Україну за належне співробітництво в енергетичному секторі та її досягнення у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, при цьому наголошуючи на необхідності продовження реформ, зокрема на ринку газу та електроенергії.

Нагадаємо, напередодні члени палати представників Конгресу США проголосували за резолюцію проти будівництва газопроводу "Північний потік–2". Американські конгресмени закликали країни Європи відмовитися від будівництва газопроводу, а президента США Дональда Трампа – всіляко протидіяти проекту і ввести проти нього санкції.



