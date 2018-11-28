Європарламент в ухваленій 12 грудня резолюції закликає країни-члени закрити для російських суден, які прибувають з Азовського моря, доступ до портів ЄС до того часу, поки Росія не звільнить прохід Керченською протокою в Азовське море.

Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Європарламент закликає країни-члени закрити доступ до портів ЄС для російських суден, які прибувають з Азовського моря, доки Росія не відновить вільну навігацію через Керченську протоку та в Азовському морі”, — вказано в ухваленій резолюції.

Європарламентарі також засудили напад Росії на українські кораблі 25 листопада біля Керченської протоки та закликали негайного і безумовного звільнення українських кораблів та моряків, які повинні мати статус військовополонених.

З огляду на дії Росії в Керченській протоці, європейські депутати закликали підготувати додаткові санкції.

“Закликаємо ЄС та держави-члени впровадити цілеспрямовані санкції в разі, якщо 24 українських військовослужбовці не будуть звільнені та якщо матиме місце подальша військова ескалація”, — йдеться в документі.

Нагадуємо, Європарламент ухвалив документ, відповідно до якого ЄС посилять санкції щодо РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не буде звільнено. Про це написав брюссельський кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк в Twitter.