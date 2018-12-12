Німеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з агресією проти України в районі Керченської протоки

07:57 13.12.2018 0 комментариев Крым

У Євросоюзі відсутній консенсус щодо запровадження нових санкцій проти Росії через її дії в Азовському морі.

Про це пише Reuters  з посиланням на представника німецького уряду, повідомляє Європейська Правда. 

Німеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з агресією проти України в районі Керченської протоки, допоки триватимуть зусилля щодо деескалації конфлікту. Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив про необхідність розширення спостережної місії ОБСЄ в Україні на Азовське море.

Київ пропонує ЄС запровадити персональні санкції проти російських військових, які брали участь в актах агресії проти України, обмежити можливості російських азовських портів та інші.

Загалом близько десяти держав-членів Євросоюзу підтримують додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки.

Питання запровадження нових санкцій мають з'ясувати 13-14 грудня в Брюсселі на саміті лідерів країн-членів ЄС.



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