У Євросоюзі відсутній консенсус щодо запровадження нових санкцій проти Росії через її дії в Азовському морі.

Про це пише Reuters з посиланням на представника німецького уряду, повідомляє Європейська Правда.

Німеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з агресією проти України в районі Керченської протоки, допоки триватимуть зусилля щодо деескалації конфлікту. Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив про необхідність розширення спостережної місії ОБСЄ в Україні на Азовське море.

Київ пропонує ЄС запровадити персональні санкції проти російських військових, які брали участь в актах агресії проти України, обмежити можливості російських азовських портів та інші.

Загалом близько десяти держав-членів Євросоюзу підтримують додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки.

Питання запровадження нових санкцій мають з'ясувати 13-14 грудня в Брюсселі на саміті лідерів країн-членів ЄС.