Німеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з агресією проти України в районі Керченської протоки
|07:57 13.12.2018
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|Крым
У Євросоюзі відсутній консенсус щодо запровадження нових санкцій проти Росії через її дії в Азовському морі.
Про це пише Reuters з посиланням на представника німецького уряду, повідомляє Європейська Правда.
Німеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з агресією проти України в районі Керченської протоки, допоки триватимуть зусилля щодо деескалації конфлікту. Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив про необхідність розширення спостережної місії ОБСЄ в Україні на Азовське море.
Київ пропонує ЄС запровадити персональні санкції проти російських військових, які брали участь в актах агресії проти України, обмежити можливості російських азовських портів та інші.
Загалом близько десяти держав-членів Євросоюзу підтримують додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки.
Питання запровадження нових санкцій мають з'ясувати 13-14 грудня в Брюсселі на саміті лідерів країн-членів ЄС.
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