Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.

Засідання транслювалося на сайті Європарламенту, повідомляє Європейська Правда.

433 європарламентарів проголосували "за", 105 - "проти", утрималися 30 депутатів.

Європарламентарі засуджують навмисний акт агресії Росії проти України, здійснений 25 листопада у Керченській протоці, та вимагають негайного і безумовного звільнення українських кораблів та моряків, які повинні отримати статус військовополонених.

"Ми закликаємо ЄС та держави-члени ввести цілеспрямовані санкції в разі, якщо 24 українських військовослужбовців не будуть звільнені і в разі подальшої військової ескалації", - йдеться у резолюції.

Як відомо, у Євросоюзі відсутній консенсус щодо запровадження нових санкцій проти Росії через її дії в Азовському морі.