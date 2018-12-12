Украинские консулы завершили визиты к пленным украинским морякам, захваченным Россией в нейтральных водах Черного моря вблизи Керченского пролива.

В среду, 12 декабря, консулы посетили еще 5 пленных моряков. Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Украинская правда.

"Только что получила информацию от наших консулов ​​из посольства в Москве. Сегодня они завершили посещение всех военных моряков, захваченных в плен русским агрессором, а именно - Андрея Шевченко, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Юрия Будзило и Андрея Драча", - отметила она.

По словам консулов, ребята мужественно держатся, верят в возвращение домой, и знают, что для этого делаются все необходимые шаги как Украиной, так и международным сообществом.

"Впоследствии консулы позвонят всем представителям семей и сообщат им подробности посещений", - добавила Денисова.

Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и взяли в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения. Все задержанные моряки и сотрудники СБУ, которые были на борту, были арестованы. Им предъявили обвинения в "нарушении границы".

Арестованных украинцев этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово", трех раненых удерживают в медблоке СИЗО "Матросская тишина".

По словам уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, предусматривает "особую" модель их освобождения.