Консулы посетили всех пленных украинских моряков
|07:23 13.12.2018
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|Крым
Украинские консулы завершили визиты к пленным украинским морякам, захваченным Россией в нейтральных водах Черного моря вблизи Керченского пролива.
В среду, 12 декабря, консулы посетили еще 5 пленных моряков. Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Украинская правда.
"Только что получила информацию от наших консулов из посольства в Москве. Сегодня они завершили посещение всех военных моряков, захваченных в плен русским агрессором, а именно - Андрея Шевченко, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Юрия Будзило и Андрея Драча", - отметила она.
По словам консулов, ребята мужественно держатся, верят в возвращение домой, и знают, что для этого делаются все необходимые шаги как Украиной, так и международным сообществом.
"Впоследствии консулы позвонят всем представителям семей и сообщат им подробности посещений", - добавила Денисова.
Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и взяли в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения. Все задержанные моряки и сотрудники СБУ, которые были на борту, были арестованы. Им предъявили обвинения в "нарушении границы".
Арестованных украинцев этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово", трех раненых удерживают в медблоке СИЗО "Матросская тишина".
По словам уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, предусматривает "особую" модель их освобождения.
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