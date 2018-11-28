Чехия приняла резолюцию по морской агрессии России
|07:12 13.12.2018
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|Крым
Верхняя палата Сената Чехии в среду, 12 декабря, призвала правительство отстаивать позицию в отношении Украины на заседании Европейского совета в конце недели.
Принятая депутатами резолюция осуждает вооруженное задержание украинских кораблей и моряков российскими спецслужбами в Керченском проливе. Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на "iRozhlas".
"Европейский Совет должен занять четкую позицию относительно применения силы в Керченском проливе, потому что дестабилизация Европейского соседства угрожает всему Европейскому союзу", - говорится в тексте постановления, которое поддержали 57 из 63 сенаторов.
Посол Украины в Чехии отметил, что в своем постановлении Сенат "назвал блокирование Россией свободы судоходства в Керченском проливе грубым нарушением международного права, призвал РФ немедленно освободить украинских моряков и суда, а также призвал правительство Чешской Республики добиваться учета этой позиции на Саммите ЕС 13-14 декабря".
Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила санкции против российского газопровода и потребовала от президента наказать РФ за агрессию против Украины.
Советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что США рассматривают разные варианты для противодействия реализации российского проекта. В Госдепе США призвали ЕС отказаться от проекта "Северный поток-2" из-за агрессии России в Керченском проливе, ведь строительство газовой системы в обход Украины снижает шансы сдерживания агрессивных действий РФ.
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