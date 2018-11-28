Утром в среду, 12 декабря, на въезде в оккупированный Крым российскими силовиками был задержан гражданин Украины, крымскотатарский активист Эдем Бекиров.

Несколько часов о судьбе Бекирова не было ничего известно.

Вечером Чубаров сообщил, что Бекирову позволили позвонить супруге. Оказалось, его вывезли в здание ФСБ России в Симферополе. Там ему назначили адвоката и в его присутствии выдвинули обвинения.

Суть предъявленных обвинений пока неизвестна, передает УНН.

"12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области", - сообщил Чубаров.

По его словам, Эдем направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Он был задержан около 08.30 утра при прохождении паспортного контроля на территории, подконтрольной оккупантами.