Берлин обеспокоен поведением России в Азовском море
|20:52 12.12.2018
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|Крым
Германия поддержит продление продление санкций против России в связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в среду, 12 декабря, передает Главред.
"Мы будем выступать за продление санкций против России", - цитирует Меркель Twitter партии ХДС.
По ее словам, Берлин обеспокоен поведением России в Азовском море. "Мы не приемлем (одностороннего) использования Азовского моря", - подчеркнула канцлер.
Европейский совет, который соберется 13-14 декабря, заслушает Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу выполнения Минских соглашений и урегулированию конфликта на Донбассе.
Также будет рассмотрен вопрос продления санкций против РФ.
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