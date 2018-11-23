Германия поддержит продление продление санкций против России в связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в среду, 12 декабря, передает Главред.

"Мы будем выступать за продление санкций против России", - цитирует Меркель Twitter партии ХДС.

По ее словам, Берлин обеспокоен поведением России в Азовском море. "Мы не приемлем (одностороннего) использования Азовского моря", - подчеркнула канцлер.

Европейский совет, который соберется 13-14 декабря, заслушает Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу выполнения Минских соглашений и урегулированию конфликта на Донбассе.

Также будет рассмотрен вопрос продления санкций против РФ.