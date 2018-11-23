ВМС ЗС України спільно з іншими силами оборони та безпеки посилюють охорону та оборону важливих державних об’єктів в Азово-Чорноморському регіоні.

Про це повідомили в прес-центр Командування ВМС ЗС України на своїй сторінці в фейсбук.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України спільно з іншими силами оборони та безпеки проводять заходи з посилення охорони та оборони важливих державних об’єктів і морських портів в Азово-Чорноморському регіоні в умовах забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих областях України. Зокрема, підрозділи українських ВМС з метою попередження терористичних актів та запобіганню розповсюдження зброї, вибухових і небезпечних речовин, розгортають тимчасові блокпости, проводять комплекс заходів, спрямованих на підготовку до оборони визначених ділянок узбережжя.

Проведення подібних заходів сприяє налагодженню взаємодії між складовими силами оборони та безпеки України, удосконалює алгоритм спільних дій у ході підготовки до відсічі збройної агресії з боку Російської Федерації, готовність взаємодії під час проведення комплексу режимно-обмежувальних заходів", - повідомляє прее-центр.