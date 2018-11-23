Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Украина нуждается в кораблях патрулирования для того, чтобы "вызвать тревогу у российских военных командиров".

"Я думаю, что сейчас Украине нужны эти небольшие корабли патрулирования. Есть такие типы - Mark IV, Mark V и Mark VI, - небольшие и быстрые корабли. У них есть торпеды, у них есть ракеты. И "москитный" флот из 10-15 таких [кораблей], они вызвали бы тревогу со стороны российских военных командиров, потому что они представляют какую-то проблему для их катеров в Азовском море", - сообщил он в эфире Радио НВ.

Напомним, что в сентябре 2018 года в морском порту Балтимора состоялась церемония передачи Украине патрульных катеров класса Island.

Украина получает катера бесплатно, но должна заплатить за транспортировку через Атлантику и переоборудование. Ожидается, что Island прибудут в порт Одессы в августе-сентябре 2019 года.

Вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер во время церемонии передачи Украине двух катеров заявил, что американская береговая охрана использует эти суда с 1986 года и они являются "важным элементом в обеспечении безопасности".

Справка: Патрульные катера Mark VI экспедиционных сил ВМС США

Патрульные катера Mark VI были разработаны американской компанией «SAFE Boats International» на базе многоцелевого катера «Archangel» по заказу Управления экспедиционных сил (NECC - Naval Expeditionary Combat Command) ВМС США.

Технические характеристики патрульных катеров Mark VI:

Водоизмещение, т: 65;

Длина, м: 25;

Ширина, м: 6,7;

Осадка, м: 1,2;

Экипаж: 10 + 8 пассажиров;

Вооружение: 2 х 25-мм артустановки Rafael Mk. 38, 6 х 12,7-мм пулеметов M2;

Мощность двигателя, л. с.: 5200;

Грузоподъемность, т: 5;

Скорость хода, уз.: крейсерская – 35, максимальная – 41;

Оперативные диапазон, миль: 600 (на скорости 30 уз.)



