Экс-посол США в Украине порекомендовал катера для "москитного флота" способных "вызвать тревогу" у военных РФ / Фото
|20:22 12.12.2018
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|Крым
Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Украина нуждается в кораблях патрулирования для того, чтобы "вызвать тревогу у российских военных командиров".
"Я думаю, что сейчас Украине нужны эти небольшие корабли патрулирования. Есть такие типы - Mark IV, Mark V и Mark VI, - небольшие и быстрые корабли. У них есть торпеды, у них есть ракеты. И "москитный" флот из 10-15 таких [кораблей], они вызвали бы тревогу со стороны российских военных командиров, потому что они представляют какую-то проблему для их катеров в Азовском море", - сообщил он в эфире Радио НВ.
Напомним, что в сентябре 2018 года в морском порту Балтимора состоялась церемония передачи Украине патрульных катеров класса Island.
Украина получает катера бесплатно, но должна заплатить за транспортировку через Атлантику и переоборудование. Ожидается, что Island прибудут в порт Одессы в августе-сентябре 2019 года.
Вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер во время церемонии передачи Украине двух катеров заявил, что американская береговая охрана использует эти суда с 1986 года и они являются "важным элементом в обеспечении безопасности".
Справка: Патрульные катера Mark VI экспедиционных сил ВМС США
Патрульные катера Mark VI были разработаны американской компанией «SAFE Boats International» на базе многоцелевого катера «Archangel» по заказу Управления экспедиционных сил (NECC - Naval Expeditionary Combat Command) ВМС США.
Технические характеристики патрульных катеров Mark VI:
Водоизмещение, т: 65;
Длина, м: 25;
Ширина, м: 6,7;
Осадка, м: 1,2;
Экипаж: 10 + 8 пассажиров;
Вооружение: 2 х 25-мм артустановки Rafael Mk. 38, 6 х 12,7-мм пулеметов M2;
Мощность двигателя, л. с.: 5200;
Грузоподъемность, т: 5;
Скорость хода, уз.: крейсерская – 35, максимальная – 41;
Оперативные диапазон, миль: 600 (на скорости 30 уз.)
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