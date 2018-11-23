Большую часть военной техники оккупанты перебрасывают через Керченский мост на аннексированный полуостров в темное время суток.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено передвижение колонны военной техники по Крымскому мосту, передает Главред.

Ролик опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"10.12.2018 года по Керченскому мосту передвигается колонна военной техники из оккупированного Крыма. Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого", - написал Штефан.

На кадрах видно, что большую часть техники перебрасывали на аннексированный полуостров в темное время суток.

Видео: Facebook