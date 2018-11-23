Большую часть военной техники Россия перегоняет по Керченскому мосту ночью / Видео
|20:11 12.12.2018
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|Крым
Большую часть военной техники оккупанты перебрасывают через Керченский мост на аннексированный полуостров в темное время суток.
В Сети появилось видео, на котором запечатлено передвижение колонны военной техники по Крымскому мосту, передает Главред.
Ролик опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.
"10.12.2018 года по Керченскому мосту передвигается колонна военной техники из оккупированного Крыма. Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого", - написал Штефан.
На кадрах видно, что большую часть техники перебрасывали на аннексированный полуостров в темное время суток.
Видео: Facebook
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