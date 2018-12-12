Утримуваний в московському СІЗО командир "Бердянська" не буде давати ніяких показань до звільнення його екіпажу
|19:48 12.12.2018
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|Крым
Утримуваний в московському СІЗО "Лефортово" командир малого броньованого артилерійського катера ВМС України "Бердянськ" Роман Мокряк не буде давати ніяких показань до звільнення його екіпажу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Ілля Новіков, передає Українська Правда.
"Командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк сьогодні заявив слідству, що вимагає поводитися із собою і зі своїм екіпажем як з військовополоненими, і що він не буде давати російській владі жодних свідчень, поки його підлеглі не будуть звільнені", - написав він.
"Як командир він вважає, що він один відповідає за те, що відбувається на борту, його екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до жодної відповідальності", - додав Новіков.
Роман Мокряк народився у 1986 році в Кіровоградській області. Починав службу у Севастополі на підводному човні "Запоріжжя". Після окупації Криму залишився вірним присязі та продовжив службу на ракетному катері "Прилуки".
У 2016 році прийняв під командування найновіший тоді броньований артилерійський катер з бортовим номером U175, який згодом отримав ім’я "Бердянськ".
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