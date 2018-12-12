Адвокат – Олександра Маркова – повідомляє подробиці про стан ще одного пораненого українського моряка Андрія Ейдера – наймолодшого (18 років) з військовополонених.

"Осколкове поранення ніг, кульгає... Приходить до тями, може пересуватися (і йому навіть не потрібні милиці, але кульгає) і виглядає досить бадьоро, не втрачає почуття гумору", - пише Маркова, передає Українська Правда.

Правда, за словами адвоката, у Ейдера насилу згинається коліно і один осколок з ноги ще не витягли, але тримається він дуже гідно й мужньо.

Маркова також повідомляє, що тюремники замінили Ейдеру на його прохання "Русское радио" на "Європу плюс".

"Після попередніх публікацій у ЗМІ з приводу радіо Андрій жартує і сподівається, що не зіпсував "Русскому радіо" рейтинги", – пише адвокат.

"Ми продовжуємо працювати і сподіваємося, що незабаром стане менше військових, змушених зустрічати Новий рік не зі своїми сім’ями", – резюмує Маркова.