Наймолодший український військовополонений домігся відключення у СІЗО РФ "Русского радіо"
|19:30 12.12.2018
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|Крым
Адвокат – Олександра Маркова – повідомляє подробиці про стан ще одного пораненого українського моряка Андрія Ейдера – наймолодшого (18 років) з військовополонених.
"Осколкове поранення ніг, кульгає... Приходить до тями, може пересуватися (і йому навіть не потрібні милиці, але кульгає) і виглядає досить бадьоро, не втрачає почуття гумору", - пише Маркова, передає Українська Правда.
Правда, за словами адвоката, у Ейдера насилу згинається коліно і один осколок з ноги ще не витягли, але тримається він дуже гідно й мужньо.
Маркова також повідомляє, що тюремники замінили Ейдеру на його прохання "Русское радио" на "Європу плюс".
"Після попередніх публікацій у ЗМІ з приводу радіо Андрій жартує і сподівається, що не зіпсував "Русскому радіо" рейтинги", – пише адвокат.
"Ми продовжуємо працювати і сподіваємося, що незабаром стане менше військових, змушених зустрічати Новий рік не зі своїми сім’ями", – резюмує Маркова.
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