На суднобудівному підприємстві «НІБУЛОН» добігає кінця перебудова заводського сліпу, яка передбачає, окрім будівництва додаткових підйомно-спускових і стапельних колій, подовження на 12 метрів передаточної гребінки, що дає можливість спускати судна майже вдвічі більшою шириною – 30 м та довжиною 140 метрів.

Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

На сьогодні полтавська підрядна організація ПП «Владікос» повністю завершила будівництво стапельних колій № 11-16. Майже повністю виконано і засипку основи під монолітні балки підйомно-спускових колій, загальна довжина якої 72 метри, 64 з яких під водою.

Також завершено на підприємстві будівництво підпірних стінок пірсу, у ході чого було використано 800 метрів металевого шпунта.

Добігають кінця і будівельні роботи з подовження передаточної гребінки, завдяки чому ССЗ «НІБУЛОН» зможе спускати на воду та обслуговувати судна довжиною не 18 метрів, як поки є зараз, а 30 м.



Фото НПП