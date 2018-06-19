На Миколаївщині модернізовують верф для будівництва 140-метрових суден / Фото

19:12 12.12.2018 0 комментариев Украина

На суднобудівному підприємстві «НІБУЛОН» добігає кінця перебудова заводського сліпу, яка передбачає, окрім будівництва додаткових підйомно-спускових і стапельних колій, подовження на 12 метрів передаточної гребінки, що дає можливість спускати судна майже вдвічі більшою шириною – 30 м та довжиною 140 метрів.

Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

На сьогодні полтавська підрядна організація ПП «Владікос» повністю завершила будівництво стапельних колій № 11-16. Майже повністю виконано і засипку основи під монолітні балки підйомно-спускових колій, загальна довжина якої 72 метри, 64 з яких під водою.

Також завершено на підприємстві будівництво підпірних стінок пірсу, у ході чого було використано 800 метрів металевого шпунта.

Добігають кінця і будівельні роботи з подовження передаточної гребінки, завдяки чому ССЗ «НІБУЛОН» зможе спускати на воду та обслуговувати судна довжиною не 18 метрів, як поки є зараз, а 30 м. 


Фото НПП



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