Морские порты Украины перевалили 121,5 млн тонн грузов за 11 месяцев

18:54 12.12.2018 0 комментариев Украина

Морские порты Украины в январе-ноябре 2018 года увеличили перевалку грузов на 736 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - позитивная динамика составила 0,6%. Всего за 11 месяцев текущего года портами было перевалено более 121,5 млн т грузов.

За этот период порты приняли и отправили 10 589 судов, что на 308 единиц или 2,9% меньше аналогичных показателей 2017 года. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные АМПУ.

Как отмечают в Администрации морских портов Украины, превзойти показатели предыдущего года по перевалке удалось благодаря увеличению объемов грузов металлургической и аграрной промышленности, а также контейнеров.

Перевалка сельскохозяйственных грузов по итогам 11 месяцев превысила показатели аналогичного периода 2017 года. Причем, если по зерновым отмечается рост всего на 0,1% или 38 тыс. т, то другие сыпучие грузы, такие как горох и кукуруза демонстрируют более существенную динамику: +8,4% или 717 тыс. т. Стабильно превышает показатели предыдущего года перевалка металлопродукции: +11% или 1,45 млн т. Обработка контейнеров выросла на 16% или на 1,3 млн. т. Всего морские порты Украины перевалили 757,5 тыс. TEU.

Экспорт продукции за январь-ноябрь по сравнению с итогами 10 месяцев текущего года увеличился более чем на 10 млн т. - до 88,8 млн т. Помимо лидеров перевалки (агро-, металлопродукции и контейнерных грузов), демонстрируют позитивную динамику уголь (+9,5%) и нефтепродукты (+14,5%).

Импорт за месяц увеличился на 2,6 млн т и составил 21,5 млн т. В 4,7 раза, по сравнению с предыдущим годом, увеличился импорт кокса до 408,9 тыс. т, химических и минеральных удобрений - в 2,7 раза до 313,2 тыс. т. Почти треть всего импорта, поступающего в Украину через морские порты, составляет руда - 6,9 млн т (+ 17,7%).

За ноябрь морскими портами было перевалено 580 тыс. т транзитных грузов. В целом за 11 месяцев транзитный грузооборот составил 9,2 млн т., что на 15,2% меньше аналогичного периода предыдущего года.

Как писал ЦТС, за 10 месяцев 2018 года грузооборот в морских портах Украины составил более 108 млн т, что составило 99,3% от объема перевалки грузов за аналогичный период прошлого года.



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