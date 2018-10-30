Туреччина за кілька днів розпочне нову військову операцію проти курдських загонів на східному березі річки Євфрат на півночі Сирії, заявив у середу, 12 грудня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми почнемо операцію, щоб очистити схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації через кілька днів", - зазначив він, пише DW, передає УНІАН.

Незадовго до цієї заяви у американському міністерстві оборони заявили, що встановили на кордоні між Сирією та Туреччиною спостережні пости. Представник Пентагону повідомив, що це зроблено для того, щоб "усунути стурбованість партнера по НАТО - Туреччини", передає агенція dpa.

Анкара неодноразово заявляла про своє невдоволення планом встановлення американських спостережних постів, оскільки вважає, що вони призначені для захисту курдських "Загонів народної самооборони" (YPG).

Втім, Ердоган зауважив, що турецька операція у Сирії буде спрямована не проти сил США. "Нашою ціллю не є американські солдати", - заявив він.



