У Міноборони Естонії закликали Захід стежити за ситуацією в Керченській протоці
|17:35 12.12.2018
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|Крым
Міністр оборони Естонії Юрі Луйк наполягає, що західні країни не повинні лишати поза увагою ситуацію в Керченській протоці.
Про це повідомляє портал ERR, передає Європейська Правда.
"Дії Росії в Керченській протоці значно погіршили ситуацію з безпекою в регіоні, і важливо, щоб західні країни не випускали те, що відбувається з уваги", - підкреслив Луйк.
Міністр додав, що очевидною метою Росії було наростити напруженість і створити ситуацію, яка може призвести до ескалації.
Як повідомлялося, Естонія виступає за додаткові санкції у зв'язку з захопленням Росією українських суден у Чорному морі.
Київ пропонує ЄС запровадити персональні санкції проти російських військових, які брали участь в актах агресії проти України, обмежити можливості російських азовських портів та інші.
Загалом близько десяти держав-членів Євросоюзу підтримують додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки.
Питання запровадження нових санкцій мають з'ясувати 13-14 грудня в Брюсселі на саміті лідерів країн-членів ЄС.
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