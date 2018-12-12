Міністр оборони Естонії Юрі Луйк наполягає, що західні країни не повинні лишати поза увагою ситуацію в Керченській протоці.

Про це повідомляє портал ERR, передає Європейська Правда.

"Дії Росії в Керченській протоці значно погіршили ситуацію з безпекою в регіоні, і важливо, щоб західні країни не випускали те, що відбувається з уваги", - підкреслив Луйк.

Міністр додав, що очевидною метою Росії було наростити напруженість і створити ситуацію, яка може призвести до ескалації.

Як повідомлялося, Естонія виступає за додаткові санкції у зв'язку з захопленням Росією українських суден у Чорному морі.

Київ пропонує ЄС запровадити персональні санкції проти російських військових, які брали участь в актах агресії проти України, обмежити можливості російських азовських портів та інші.

Загалом близько десяти держав-членів Євросоюзу підтримують додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки.

Питання запровадження нових санкцій мають з'ясувати 13-14 грудня в Брюсселі на саміті лідерів країн-членів ЄС.