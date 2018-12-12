Политзаключенному украинцу Павлу Грибу стало плохо в зале суда

18:18 12.12.2018 0 комментариев Украина

Украинцу Павлу Грибу, которого в России обвиняют в "склонении к терроризму", стало плохо во время заседания. 

Северо-Кавказский окружной военный суд отложил допрос Татьяны Ершовой, основной свидетельницы по его делу, сообщает Новая газета.

Гриб жаловался на сильную боль в животе и тошноту уже несколько дней.

«Я еще в СИЗО говорил, что мне плохо. Там выдали горсть таблеток и отправили в суд», — рассказал он. — Живот по-прежнему болит, не могу в таком состоянии все нормально воспринимать».

Адвокат Марина Дубровина передала суду ходатайство о состоянии здоровья Павла и попросила назначить заседание на другую дату. В суд вызвали скорую помощь. После осмотра Павла фельдшер неотложки сообщила, что у Гриба может быть инфекционное заболевание — острый энтероколит. Либо — что хуже — обострение язвенной болезни, хроническая форма которой зафиксирована в медкнижке Павла. 

«В данный момент его надо обследовать. У Гриба температура, это говорит о воспалительном процессе. Можно ли его лечить амбулаторно в условиях следственного изолятора или потребуется госпитализация в стационар, будет понятно из результатов обследования», — заключила фельдшер.

Напомним, Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего украинца Стефана Капиноса, которого в РФ подозревают в подготовке теракта с украинцем Павлом Грибом.



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