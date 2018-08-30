Оккупанты провели ночное тактическое учение с ОТРК "Искандер" на Кубани

18:36 12.12.2018 0 комментариев Россия

 Расчеты ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, провели ночное тактическое учение в рамках проверки боевой готовности.

Об этом сообщает в среду, 12 декабря, пресс-служба ЮВО, передает Интерфакс.

"Военнослужащие дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в режиме светомаскировки совершили марш на незнакомую местность. По прибытии в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию ОТРК, определению данных для ракетной стрельбы, произвели электронные пуски ракет по заданным целям", - говорится в сообщении.

Помимо этого, были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время при отсутствии естественного освещения.

Также ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях, в том числе отразили нападение диверсантов условного противника, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков, информирует пресс-служба.



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