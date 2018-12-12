В Черном море возле российского берега опрокинуло яхту: трех пассажиров смыло волной за борт.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Апостроф.

Как отмечается, в Геленджикской бухте обнаружена яхта "Вега", принадлежащая жителю города Геленджика. Установлено, что на борту судна находилось 5 человек. В шторм троих пассажиров смыло волной в море, двое из них самостоятельно добрались до берега.

Местонахождение третьего мужчины устанавливается.

Следователи опрашивают пассажиров судна. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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