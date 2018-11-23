У одного из военнопленных украинских моряков возможна контузия
|16:52 12.12.2018
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|Крым
Российский адвокат из команды защитников военнопленных украинских моряков Мария Куракина посетила в следственном изоляторе "Матросская тишина" одного из украинских моряков Андрея Артеменко и сообщила о полученных им ранениях.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает Укринформ.
"Сегодня посетила военнопленного моряка 24-летнего Артеменко Андрея в "Матросской тишине". Он был ранен при обстреле "Бердянска" вместе с Василием Сорокой и Андреем Эйдером: осколочные ранения в левую руку, пальцы, по телу, окалина при взрыве попала в глаза. Вроде видит, но зрение вызывает мои опасения. Возможна контузия. Сейчас, чувствует себя лучше. Как подобает военному, держится бодро, подтянуто. Боевой дух на подъеме, интересуется новостями по делу", - сообщила Куракина.
Она передает от Андрея привет "близким-родителям, невесте". Куракина сообщает, что Артеменко принимает назначенные тюремными медиками препараты, состояние его здоровья будет под контролем адвокатов. Она напомнила, что "защита моряков будет настаивать на скорейшем возвращении военнослужащих домой".
Защитница рассказала о странностях в деле – к ее подзащитному "приходила вместе со следователем какая-то женщина, представившаяся адвокатом", но не назвавшая свою фамилию. Артеменко предупрежден, как в дальнейшем действовать в подобных ситуациях.
"Вопросы, связанные с проходом случайных лиц к нашим подзащитным будут предметом рассмотрения в адвокатском сообществе", - резюмировала Куракина.
Адвокат Николай Полозов, координирующий работу группы адвокатов, так прокомментировал это сообщение: "Как я говорил ранее, на моряков пытаются воздействовать, приводят к ним неизвестных под видом адвокатов. Будем отслеживать и пресекать".
Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.
Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.
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