Российский адвокат из команды защитников военнопленных украинских моряков Мария Куракина посетила в следственном изоляторе "Матросская тишина" одного из украинских моряков Андрея Артеменко и сообщила о полученных им ранениях.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает Укринформ.

"Сегодня посетила военнопленного моряка 24-летнего Артеменко Андрея в "Матросской тишине". Он был ранен при обстреле "Бердянска" вместе с Василием Сорокой и Андреем Эйдером: осколочные ранения в левую руку, пальцы, по телу, окалина при взрыве попала в глаза. Вроде видит, но зрение вызывает мои опасения. Возможна контузия. Сейчас, чувствует себя лучше. Как подобает военному, держится бодро, подтянуто. Боевой дух на подъеме, интересуется новостями по делу", - сообщила Куракина.

Она передает от Андрея привет "близким-родителям, невесте". Куракина сообщает, что Артеменко принимает назначенные тюремными медиками препараты, состояние его здоровья будет под контролем адвокатов. Она напомнила, что "защита моряков будет настаивать на скорейшем возвращении военнослужащих домой".

Защитница рассказала о странностях в деле – к ее подзащитному "приходила вместе со следователем какая-то женщина, представившаяся адвокатом", но не назвавшая свою фамилию. Артеменко предупрежден, как в дальнейшем действовать в подобных ситуациях.

"Вопросы, связанные с проходом случайных лиц к нашим подзащитным будут предметом рассмотрения в адвокатском сообществе", - резюмировала Куракина.

Адвокат Николай Полозов, координирующий работу группы адвокатов, так прокомментировал это сообщение: "Как я говорил ранее, на моряков пытаются воздействовать, приводят к ним неизвестных под видом адвокатов. Будем отслеживать и пресекать".

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.