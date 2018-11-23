В Европарламенте появилась поправка к резолюции призывающая страны-члены Евросоюза закрыть свои порты для российских судов
|16:34 12.12.2018
|0 комментариев
|Крым
В Европарламенте инициируют введение санкций против России за блокирование судоходства в Азовском море и через Керченский пролив, призывая страны-члены Евросоюза закрыть свои порты для российских судов.
Об этом говорится в одной из поправок к резолюции ЕП о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, которая будет проголосована в среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.
"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не возобновит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в поправке, которую внесла самая многочисленная политическая группа ЕН Европейской народной партии , а также докладчик по Украине депутат Михаэль Галер.
Европарламентарии также осуждают умышленный акт агрессии России против Украины, осуществленный 25 ноября в Керченском проливе и требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны иметь статус военнопленных.
Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украину на регион Азовского моря.
Ещё на эту тему:
ВМС ЗС України посилюють охорону важливих держоб’єктів в Азово-Чорноморському регіоні
Нападение на украинские корабли показало, что произошел перелом в поведении Путина и отключение SWIFT его не остановит
Экс-посол США в Украине порекомендовал катера для "москитного флота" способных "вызвать тревогу" у военных РФ / Фото
Утримуваний в московському СІЗО командир "Бердянська" не буде давати ніяких показань до звільнення його екіпажу
Наймолодший український військовополонений домігся відключення у СІЗО РФ "Русского радіо"
У одного из военнопленных украинских моряков возможна контузия
В США заинтересовались исчезновением российской подлодки из оккупированного Севастополя
Захватом Россией Азовского моря закончился послевоенный порядок в Европе: пресса Британии
Командный состав ЮВО страны агрессора осваивает новые методы защиты войск от атак дронов