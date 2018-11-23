Сегодня, 12 декабря, в Страсбурге прошло вручение премии Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова, лауреатом которой в этом году стал заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов.

Премию за Сенцова приняли его адвокат Дмитрий Динзе и двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан, передают События Крыма

Награду вручал председатель Европейского парламента Антони Таяни.

"Речь Олега я зачитаю на вручении премии Сахарова, а что касаемо самого Олега. Конечно, он хочет, чтобы освободили не только его, но и других политзаключенных. Именно это было целью его голодовки, и, к сожалению, за время голодовки так никто и не вышел. Это не значит, что Олег проиграл. Он сделал очень много: он привлек внимание к теме полизаключенных вообще в России. И борьба продолжилась новым витком", – сказала Каплан перед вручением премии.

Напомним, 25 октября осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова. Сенцов был номинирован на премию Сахарова самой крупной политической фракцией Европарламента – Европейской народной партией.

В посольстве США ранее заявили, что Сенцов должен лично получить премию Сахарова.



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