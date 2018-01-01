Попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта - назвали в Кремле резолюцию США против "Северного потока – 2"
|15:46 12.12.2018
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|Россия
Резолюция Палаты представителей США против "Северного потока – 2" является попыткой помешать реализации чисто коммерческого проекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам.
Об этом сообщает РБК, передает Гордон.
"Мы не считаем ее правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта", – подчеркнул Песков.
По его словам, США пытаются помешать строительству газопровода всеми допустимыми и недопустимыми методами, которые являются "камуфлированием недобросовестной конкуренции".
Он отметил, что "Северный поток – 2" нужен не только России, но и потребителям газа, в том числе из Германии.
Сегодня стало известно, что члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за резолюцию против строительства газопровода "Северный поток – 2". Американские конгрессмены призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода, а президента США Дональда Трампа – всячески противодействовать проекту и ввести против него санкции.
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