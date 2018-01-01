Резолюция Палаты представителей США против "Северного потока – 2" является попыткой помешать реализации чисто коммерческого проекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

Об этом сообщает РБК, передает Гордон.



"Мы не считаем ее правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта", – подчеркнул Песков.



По его словам, США пытаются помешать строительству газопровода всеми допустимыми и недопустимыми методами, которые являются "камуфлированием недобросовестной конкуренции".



Он отметил, что "Северный поток – 2" нужен не только России, но и потребителям газа, в том числе из Германии.



Сегодня стало известно, что члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за резолюцию против строительства газопровода "Северный поток – 2". Американские конгрессмены призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода, а президента США Дональда Трампа – всячески противодействовать проекту и ввести против него санкции.

