Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо российской правозащитнице Татьяне Щур, в котором сообщил, что его не пускают в местный магазин.

Об этом Щур написала на своей странице в Facebook, сообщает Гордон.



"В магазине местном я был два месяца назад, так что теперь питаюсь, в основном, "завтра" и "на следующей неделе"... Смешно и печально одновременно, когда тебя полмира, по слухам, поддерживает, а ты уже месяц на кипятке прорываешься и на баланде! Но это все мелочи, которые решатся рано или поздно", – отметил Сенцов.



Он рассказал, что написал в заключении сборник своих произведений.



"Пьеса поставилась, через неделю "мотор" и кино, роман уже на 2/3 завершен, детские рассказы уже переиздают в третий раз, а после Нового года я перешлю на волю еще один сборник – чего ему тут пылиться? Ну, и в Страсбурге меня тоже, надеюсь, услышат", – написал Сенцов.





