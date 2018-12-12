Режиссер Александр Сокуров во время закрытой части заседания Совета по правам человека (СПЧ) попросил у президента Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом РИА Новости рассказал член совета Игорь Борисов, сообщает Новая Газета.

«От Сокурова прозвучало это предложение [об освобождении Сенцова], никто больше его [вопрос] не поднимал <..> Президент выслушал и напомнил, что нужно действовать в рамках действующего законодательства, что все действия должны быть в рамках правовой системы», — заявил Борисов.

То, что Сокуров поднимал на заседании вопрос о помиловании Сенцова, подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам председателя СПЧ Михаила Федотова, Путин пообещал подумать над тем, что можно в этом направлении сделать, «не дожидаясь подвижек с украинской стороны».