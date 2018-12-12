Суд в окупованому Криму продовжив арешт блогеру Мемедемінову до 18 лютого
|14:57 12.12.2018
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|Крым
Підконтрольний РФ Київський районний "суд" окупованого Сімферополя продовжив арешт громадському журналісту Наріману Мемедемінову о 18 лютого 2019 року.
Про це у Facebook повідомивжурналіст «Радіо Свобода» Антон Наумлюк, повідомляє ДетекторМедіа.
«Суддя Київського районного суду Валентина Каминіна продовжила арешт Нарімана Мемедемінова до 18 лютого 2019 року. Мемедемінов звинувачується в публічних закликах до терористичної діяльності через інтернет за частиною 2 статті 205.2 КК РФ за ролики в YouTube 2013 року», – написав журналіст.
За його словами, під час засідання слідчий клопотав про продовження арешту, адвокат – про змінити арешт на домашній.
«Я протестую проти арешту. Я і мені подібні – політв'язні, і світова спільнота нас такими визнає. Не бачить цього тільки Росія в особі спецслужб, в особі тих, хто повинен стежити за законністю», – сказав Мемедемінов на суді.
Нагадуєм, вранці 22 березня 2018 року активіста Нарімана Мемедемінова відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі, провівши попередньо у нього обшуки. Кримчанин у 2014 році як блогер публікував відео у YouTube, в тому числі відео затримання кримських татар силовиками.
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