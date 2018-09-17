Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник, 11 декабря, после выполнения полета вдоль линии разграничения в Донбассе провел многочасовую разведку у побережья Черного моря.

Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов., разведывательный беспилотник ВВС США, в течение пяти часов совершил не менее четырех пролетов вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, вблизи Керченского пролива, а также побережья Краснодарского края, передает Интерфакс.

Ранее во вторник этот же дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более пяти с половиной часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.

Он совершал полет на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15 тыс. метров, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.