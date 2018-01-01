Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в среду, 12 декабря, в Баку проведет встречу с главнокомандующим объединёнными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кертисом Скапаротти.



О подготовке встречи сообщил накануне сайт президента Азербайджана. .

Вопрос о предотвращении военных инцидентов, вероятно, будет главным на переговорах В.Герасимова и К.Скапаротти, сказал Интерфаксу российский эксперт, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Арбатов.

"И НАТО, и Россия проводят большие маневры. Важно, чтобы они не вели к росту напряженности. Я полагаю, что на встрече в основном может пойти речь о предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве", - отметил он.

"Я не думаю, что Герасимов и Скапаротти будут обсуждать договор о ракетах средней и меньшей дальности (США заявили о планах выйти из ДРСМД - ИФ). Это вопрос, который решается на уровне министров иностранных дел и президентов", - сказал А.Арбатов.

"Самое важное сейчас у нас в отношениях с НАТО - избежать военных столкновений. Я полагаю, что Герасимов разъяснит нашу позицию по керченскому инциденту. Они могут поговорить о Сирии", - считает А.Арбатов.

В.Герасимов и К.Скапаротти встречались в Баку 19 апреля. По итогам встречи в Минобороны РФ заявили, что военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращение инцидентов.

21 сентября Минобороны РФ сообщило о телефонном разговоре В.Герасимова и К.Скапаротти. "Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по военной линии", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

В апреле на международной конференции по безопасности в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс увеличил количество учений у границ РФ, и они носят явный антироссийский характер. Кроме того, С.Шойгу тогда заявил, что полеты самолетов НАТО у границы РФ повышают риски военных инцидентов.

3 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог с российской стороной необходимо продолжать даже в том случае, если отношения в ближайшем будущем не будут улучшаться.

"Я приветствую, что командующий объединенными силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапаротти встречался с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Они продолжают поддерживать прямой контакт, который я считаю полезным для всех нас", - сказал Й.Столтенберг.