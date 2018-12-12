Американские СМИ заинтересовались тем, куда из оккупированного Севастополя могла уйти российская дизельная подлодка проекта 877 «Черная дыра».

В Соединенных Штатах полагают, что «исчезнувшая» из Крыма субмарина могла отправиться в Керченский пролив, сообщают Новости Крыма.

В западной прессе ранее появились сообщения о том, что из Севастополя вышла в море дизельная подлодка проекта 877. В Америке ее прозвали «Черной дырой» в связи с бесшумностью и незаметностью. Оборонное ведомство Российской Федерации не распространяло никакой информации относительно маршрута субмарины.

Как считает американский военный эксперт Эрик Морено, субмарина может следовать в Керченский пролив. Кроме того, не исключено, что подводная лодка туда уже прибыла. При этом эксперт добавил, что данный маневр российской стороны не останется без внимания Североатлантического альянса, который направит в Черное море сопровождающий подлодки военный корабль.

Вместе с тем Морено отметил, что в данном регионе совершенно неподходящая глубина для атомных подводных лодок, поэтому Штаты технически не могут участвовать в таком мероприятии.

Однако государства, которые обладают дизельными субмаринами, вполне могут «подсмотреть», чтобы установить, что происходит в Керченском проливе.

Эксперт отмечает, что все это может превратиться в изматывающую игру под названием «кошки-мышки».