В США заинтересовались исчезновением российской подлодки из оккупированного Севастополя
|13:59 12.12.2018
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|Крым
Американские СМИ заинтересовались тем, куда из оккупированного Севастополя могла уйти российская дизельная подлодка проекта 877 «Черная дыра».
В Соединенных Штатах полагают, что «исчезнувшая» из Крыма субмарина могла отправиться в Керченский пролив, сообщают Новости Крыма.
В западной прессе ранее появились сообщения о том, что из Севастополя вышла в море дизельная подлодка проекта 877. В Америке ее прозвали «Черной дырой» в связи с бесшумностью и незаметностью. Оборонное ведомство Российской Федерации не распространяло никакой информации относительно маршрута субмарины.
Как считает американский военный эксперт Эрик Морено, субмарина может следовать в Керченский пролив. Кроме того, не исключено, что подводная лодка туда уже прибыла. При этом эксперт добавил, что данный маневр российской стороны не останется без внимания Североатлантического альянса, который направит в Черное море сопровождающий подлодки военный корабль.
Вместе с тем Морено отметил, что в данном регионе совершенно неподходящая глубина для атомных подводных лодок, поэтому Штаты технически не могут участвовать в таком мероприятии.
Однако государства, которые обладают дизельными субмаринами, вполне могут «подсмотреть», чтобы установить, что происходит в Керченском проливе.
Эксперт отмечает, что все это может превратиться в изматывающую игру под названием «кошки-мышки».
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