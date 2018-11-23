Guardian публикует статью председателя комитета бундестага по международным отношениям Норберта Рёттгена под заголовком: "Наш ответ России должен быть решительным и единогласным".

По его словам, было давно понятно, что вялотекущий конфликт между Россией и Украиной в районе Азовского моря достигнет стадии военной эскалации.

25 ноября мы стали свидетелями беспрецедентной и открытой агрессии, когда корабли российского военно-морского флота захватили в Керченском проливе три украинских судна с экипажем, пишет Рёттген в Guardian, цитирует ВВС.

"За два месяца до того я предупреждал, что нарастающее напряжение в районе Азовского моря может привести ко второму Крыму - еще одному захвату территории", - пишет Норберт Рёттген.

Именно это и произошло, полагает он. На практике, Россия захватила все Азовское море при помощи своих вооруженных сил, считает автор статьи, и это лишь очередной эпизод в долгой цепочке российских военных интервенций за пределами своей территории.

Аннексия Крыма в марте 2014 года стала поворотным моментом. Тогда Россия отвергла принципы Хельсинского договора 1975 года и Парижской хартии 1990 года и нарушила территориальную целостность европейского государства.

Так закончился послевоенный порядок в Европе и длиннейший в истории этого континента период мира.

Конфликт между Украиной и Россий нельзя рассматривать как лишь двустороннюю проблему, пишет Guardian. Этот конфликт поднимает вопрос о том, возвращается ли на арену принцип права на стороне сильного.

"Я теперь постоянно занимаюсь изучением нарушений международных норм со стороны России", - продолжает Норберт Рёттген. Президент Путин, по его мнению, хочет сделать Россию контрпримером либеральному западному правопорядку. Основой его внешней политики стала дестабилизация других стран, говорит германский политик.

Но следует помнить, что президент Путин не выступает с позиции силы. Скорее, он слаб.

Прогнозы экономического развития России не назовешь хорошими, и популярность самого Путина падает. Россия чувствует себя загнанной в угол и пытается бороться со своим упадком с помощью последних оставшихся у нее инструментов: военной силы и доступа к своим энергоносителям.

Невозможно предсказать, прибегнет ли России к очередной агрессии, в особенности на побережье Азовского моря.

Но реакция стран ЕС должна быть согласованной и единогласной, так как, пишет Рёттген, "наша сила зиждется на нашем единстве".

"Мы не можем применить военную силу, но все остальные меры должны быть рассмотрены. Германия, например, должна срочно пересмотреть строительство газопровода "Северный поток-2", - убежден автор статьи в Guardian.

ЕС как минимум должен получить гарантии, что российский газ будет и дальше поступать через территорию Украины.

Ясно одно: быстрого разрешения проблем в отношениях России с Западом найти невозможно.

Европа должна продолжать диалог с Москвой, так как иначе не будет мира на Украине.

Что же касается президента Путина, то, как считает автор, тут необходимо стратегическое терпение. Может быть, европейцы еще не так давно были слишком наивными, но сейчас, если мы будем держаться вместе, то сможем разработать политику на будущее, пишет Норберт Рёттген в Guardian.