Командный состав ЮВО страны агрессора осваивает новые методы защиты войск от атак дронов
|13:13 12.12.2018
|0 комментариев
|Крым
В оккупированном Крыму командиры соединений Южного военного округа РФ в ходе оперативно-методического сбора изучают систему защиты войск от крылатых ракет и дронов.
Сбор продлится 3 дня, сообщила пресс-служба ЮВО, передает Крыминформ.
По информации пресс-службы, командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей округа прослушают лекции и примут участие в показных практических занятиях, в ходе которых получат методические рекомендации по планированию и организации мероприятий боевой и оперативной подготовки. В первый день сбора участникам прочитают 10 лекций, посвященных требованиям новых руководящих документов и способам действий войск по видам обеспечения. Одной из тем станет изучение новых приемов и способов борьбы с крылатыми ракетами.
В пресс-службе отметили, что в ходе оперативно-методического сбора командиры соединений посетят занятия по отработке мероприятий приведения войск в различные степени боевой готовности. Офицеры сдадут зачеты по оперативному искусству, получат практику в ходе показных занятий по оперативному планированию.
«Особое внимание планируется уделить применению боевого опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе противодействию атакам ударных дронов, применению разведывательно-огневых и ударных контуров и межвидовому взаимодействию войск», – подчеркнули в сообщении.
По данным пресс-службы, на базе соединений и воинских частей Черноморского флота, а также на общевойсковом полигоне «Ангарский» в оккупированном Крыму будут развернуты около 50 учебных мест. К участию в сборе привлекается около 500 офицеров командного состава общевойсковых армий округа, Каспийской флотилии, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также командиры подчиненных соединений родов войск и специальных войск.
Ещё на эту тему:
ВМС ЗС України посилюють охорону важливих держоб’єктів в Азово-Чорноморському регіоні
Нападение на украинские корабли показало, что произошел перелом в поведении Путина и отключение SWIFT его не остановит
Экс-посол США в Украине порекомендовал катера для "москитного флота" способных "вызвать тревогу" у военных РФ / Фото
Утримуваний в московському СІЗО командир "Бердянська" не буде давати ніяких показань до звільнення його екіпажу
Наймолодший український військовополонений домігся відключення у СІЗО РФ "Русского радіо"
У одного из военнопленных украинских моряков возможна контузия
В Европарламенте появилась поправка к резолюции призывающая страны-члены Евросоюза закрыть свои порты для российских судов
В США заинтересовались исчезновением российской подлодки из оккупированного Севастополя
Захватом Россией Азовского моря закончился послевоенный порядок в Европе: пресса Британии