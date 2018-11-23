В оккупированном Крыму командиры соединений Южного военного округа РФ в ходе оперативно-методического сбора изучают систему защиты войск от крылатых ракет и дронов.

Сбор продлится 3 дня, сообщила пресс-служба ЮВО, передает Крыминформ.

По информации пресс-службы, командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей округа прослушают лекции и примут участие в показных практических занятиях, в ходе которых получат методические рекомендации по планированию и организации мероприятий боевой и оперативной подготовки. В первый день сбора участникам прочитают 10 лекций, посвященных требованиям новых руководящих документов и способам действий войск по видам обеспечения. Одной из тем станет изучение новых приемов и способов борьбы с крылатыми ракетами.

В пресс-службе отметили, что в ходе оперативно-методического сбора командиры соединений посетят занятия по отработке мероприятий приведения войск в различные степени боевой готовности. Офицеры сдадут зачеты по оперативному искусству, получат практику в ходе показных занятий по оперативному планированию.

«Особое внимание планируется уделить применению боевого опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе противодействию атакам ударных дронов, применению разведывательно-огневых и ударных контуров и межвидовому взаимодействию войск», – подчеркнули в сообщении.

По данным пресс-службы, на базе соединений и воинских частей Черноморского флота, а также на общевойсковом полигоне «Ангарский» в оккупированном Крыму будут развернуты около 50 учебных мест. К участию в сборе привлекается около 500 офицеров командного состава общевойсковых армий округа, Каспийской флотилии, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также командиры подчиненных соединений родов войск и специальных войск.