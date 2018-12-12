Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
|12:58 12.12.2018
|0 комментариев
|Болгария
В Вене самолет вице-премьера и министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова совершил экстренную посадку.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Radio Bulgaria.
По данным СМИ, в кабине пилотов во время полета из Софии в Брюссель треснуло стекло.
В результате инцидента пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Сам Каракачанов отметил, что лайнер приземлили профессионально, паники на борту не было.
В свою очередь, авиакомпания Bulgaria Air отправила резервный борт, чтобы доставить делегацию до места назначения.
Ещё на эту тему:
12:18 12.06.2018
В Болгарии разбился военный вертолет: есть жертвы
В Болгарии разбился военный вертолет: есть жертвы
08:12 16.04.2018
На ралли в Болгарии автомобиль протаранил толпу зрителей
На ралли в Болгарии автомобиль протаранил толпу зрителей
12:42 14.03.2018
На военном заводе в Болгарии произошел взрыв, один человек погиб
На военном заводе в Болгарии произошел взрыв, один человек погиб
11:17 08.11.2017
В Софии взорвали очередной банкомат
В Софии взорвали очередной банкомат
17:35 05.07.2017
В ДТП в Болгарии попали более 40-ка автомобилей
В ДТП в Болгарии попали более 40-ка автомобилей
08:57 03.07.2017
В Болгарии из-за жары умерли пять человек
В Болгарии из-за жары умерли пять человек
10:31 26.06.2017
Взрывы и пожар в грузовом поезде произошли на ж/д станции Горна-Оряховица в Болгарии
Взрывы и пожар в грузовом поезде произошли на ж/д станции Горна-Оряховица в Болгарии
16:22 09.06.2017
В Болгарии во время учений упал в море военный вертолет
В Болгарии во время учений упал в море военный вертолет
21:52 19.05.2017
В Болгарии облили краской памятник президенту США
В Болгарии облили краской памятник президенту США
16:22 03.04.2017
Взрыв на российском танкере в Варне
Взрыв на российском танкере в Варне
17:25 15.02.2017
Из-за аварии Бургас остался без воды
Из-за аварии Бургас остался без воды