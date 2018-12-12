В Вене самолет вице-премьера и министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова совершил экстренную посадку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Radio Bulgaria.

По данным СМИ, в кабине пилотов во время полета из Софии в Брюссель треснуло стекло.

В результате инцидента пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Сам Каракачанов отметил, что лайнер приземлили профессионально, паники на борту не было.

В свою очередь, авиакомпания Bulgaria Air отправила резервный борт, чтобы доставить делегацию до места назначения.