Пророссийские власти аннексированного Крыма до конца 2018 года намерены "легализовать" деятельность всех мини-отелей на полуострове.

Как сообщает Крыминформ, собственников отелей будут контролировать оккупационные "власти", передает Главред.

"Мы ждем несколько ответов от федеральных органов власти и после этого картина будет полной, для того, чтобы объявить программу легализации. Планируем до Нового года эта работу завершить", - заявил глава контролируемого Россией министерства курортов и туризма Вадим Волченко.

По словам пророссийского чиновника, на оккупированном полуострове в данном направлении будет реализован ряд законодательных инициатив. Он заявил, что "легализируют" мини-отели, чтобы стимулировать их деятельность финансово.

"Экономические механизмы работают лучше, чем правовые", - сказал Волченко.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что владельцам мини-отелей обещают пятилетние налоговые каникулы.

Если они откажутся перейти под "государственное управление", то последует ограничение потребления воды, электричества и газа.