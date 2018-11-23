Оккупационные "власти" Крыма выдвинули ультиматум владельцам мини-отелей
|12:35 12.12.2018
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|Крым
Пророссийские власти аннексированного Крыма до конца 2018 года намерены "легализовать" деятельность всех мини-отелей на полуострове.
Как сообщает Крыминформ, собственников отелей будут контролировать оккупационные "власти", передает Главред.
"Мы ждем несколько ответов от федеральных органов власти и после этого картина будет полной, для того, чтобы объявить программу легализации. Планируем до Нового года эта работу завершить", - заявил глава контролируемого Россией министерства курортов и туризма Вадим Волченко.
По словам пророссийского чиновника, на оккупированном полуострове в данном направлении будет реализован ряд законодательных инициатив. Он заявил, что "легализируют" мини-отели, чтобы стимулировать их деятельность финансово.
"Экономические механизмы работают лучше, чем правовые", - сказал Волченко.
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что владельцам мини-отелей обещают пятилетние налоговые каникулы.
Если они откажутся перейти под "государственное управление", то последует ограничение потребления воды, электричества и газа.
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