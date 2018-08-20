Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники

12:12 12.12.2018 0 комментариев Молдова

Госконцерн "Укроборонпром" окажет содействие Молдове в проведении капитального ремонта и модернизации авиационной и бронетехники молдавских вооруженных сил.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс Украина", соответствующие планы партнерства закреплены меморандумом о сотрудничестве, подписанным в четверг входящим в "Укроборонпром" госпредприятием "Промоборонэкспорт" и Министерством обороны Молдовы в рамках проходящей в Киеве 9-12 октября XV международной специализированной выставки "Оружие и безопасность 2018".

В соответствии с документом, украинская сторона, в частности, обеспечит предоставление услуг по капитальному ремонту и модернизации авиационной и бронетехники из арсеналов Минобороны Молдовы, а также поставки комплектующих. Планы сотрудничества также предусматривают закупку молдавской стороной в Украине вооружений, военной техники и боеприпасов.



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