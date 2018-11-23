Из так называемого республиканского сборного пункта крымских осенних призывников отправили самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 к местам прохождения военной службы в соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также в учебном центре Воздушно-космических сил.

Об этом сообщается на сайте государства - оккупанта, передает Флот - 2017.

Крымчан, незаконно призванных в ВС РФ, направили на службу на Северный флот, Черноморский флот, а также в соединения и воинские части ВКС России и соединения железнодорожных войск ЮВО.

Всего с территории оккупированного Крыма в 2018 году в войска будет направлены около 2,8 тыс. человек. Из них более 1000 призывников будут проходить службу в войсках ЮВО.

Ранее мы писали, что в конце ноября временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета организации в Вене призвал Россию прекратить незаконный призыв украинцев в ряды российской армии в оккупированном Крыму.

«Мы отмечаем с огромным беспокойством последние сообщения, что Россия незаконно призвала на военную службу в армию более чем 12000 украинцев в Крыму с 2014 года. Этот принудительный призыв противоречит международному гуманитарному праву и должен прекратиться немедленно...», - подчеркнул Кемиен.

Напомним, что все так называемые «призывы», проводимые оккупантами в Крыму, проходят в нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения, в частности ст.51: «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается».