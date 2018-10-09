Часть оккупированного Крыма осталась без света из-за непогоды
|11:33 12.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Более сотни населенных пунктов оккупированного Крыма остались без электроэнергии из-за ухудшения погодных условий.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС по оккупированному Крыму, передает Крыминформ.
В оккупационном ведомстве сообщили, что по состоянию на 9.00 без электроснабжения остались 138 населенных пунктов – 37,9 тысячи человек, из них 11,2 тысячи детей.
При этом энергетики предпринимают необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям. На местах работает 31 бригада, 31 единица техники, 76 человек.
По данным оккупационного ведомства, наибольшее количество отключений от электроэнергии зафиксировано в Джанкойском, Красногвардейском и Нижнегорском районах. Аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах не зафиксировано.
В пресс-службе «Крымэнерго» отметили, что работы по восстановлению электроснабжения осложняются ограниченным доступом техники к отдельным объектам по причине отложения мокрого снега и гололедицы.
Напомним, "глава" оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что перенос сроков ввода в эксплуатацию в оккупированном Крыму Таврической и Балаклавской ТЭС не скажется на тепло- и энергоснабжении аннексированного полуострова.
При этом, "глава" оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым не испытывает нужды в электроснабжении, и при сегодняшнем потреблении никаких рисков нет.
"Сезон отопительный пройдет без приключений, никаких сомнений нет", - сказал Аксенов
Аксенов считает, что перенос сроков ввода в эксплуатацию в оккупированном Крыму Таврической и Балаклавской ТЭС не скажется на тепло- и энергоснабжении аннексированного полуострова.
Ещё на эту тему:
Оккупанты отчитались о завершении строительных работ на Сакской ТЭЦ
Генераторы в оккупированном Крыму по распоряжению правительство РФ будут работать еще год
Из-за аварии часть Южного берега Крыма почти сутки без света
Россия подтвердила, произошедшую в конце августа, аварию на ТЭС в оккупированном Крыму
Подача выработанной в аннексированном Крыму мощности в объеме 28 МВт в Кубанскую энергосистему, было единичным случаем
Сроки сдачи второй очереди Сакской ТЭЦ снова будут сдвинуты
За срыв сроков запуска новых ТЭС в оккупированном Крыму светят штрафы в сотни миллионов