Более сотни населенных пунктов оккупированного Крыма остались без электроэнергии из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС по оккупированному Крыму, передает Крыминформ.

В оккупационном ведомстве сообщили, что по состоянию на 9.00 без электроснабжения остались 138 населенных пунктов – 37,9 тысячи человек, из них 11,2 тысячи детей.

При этом энергетики предпринимают необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям. На местах работает 31 бригада, 31 единица техники, 76 человек.

По данным оккупационного ведомства, наибольшее количество отключений от электроэнергии зафиксировано в Джанкойском, Красногвардейском и Нижнегорском районах. Аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах не зафиксировано.

В пресс-службе «Крымэнерго» отметили, что работы по восстановлению электроснабжения осложняются ограниченным доступом техники к отдельным объектам по причине отложения мокрого снега и гололедицы.

Напомним, "глава" оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что перенос сроков ввода в эксплуатацию в оккупированном Крыму Таврической и Балаклавской ТЭС не скажется на тепло- и энергоснабжении аннексированного полуострова.

При этом, "глава" оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым не испытывает нужды в электроснабжении, и при сегодняшнем потреблении никаких рисков нет.

"Сезон отопительный пройдет без приключений, никаких сомнений нет", - сказал Аксенов

Аксенов считает, что перенос сроков ввода в эксплуатацию в оккупированном Крыму Таврической и Балаклавской ТЭС не скажется на тепло- и энергоснабжении аннексированного полуострова.