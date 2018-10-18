Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа

11:11 12.12.2018 0 комментариев Украина

Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается искусственно созданным и определяется как геноцид украинского народа.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Facebook.

"Таким образом, на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа", - подчеркивается в сообщении посольства.

Постановочная часть документа содержит признание выводов Правительственной Комиссии США по вопросу Голода в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинского населения".

"Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября 2018 года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что соавторами резолюции выступили более трех десятков конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.

Резолюция была представлена 8 июня этого года.

Ранее американский штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. До этого, 27 ноября, штат Алабама, что в США, тоже признал искусственно созданный Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - геноцидом.



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