На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Украина детально проинформировала членов ООН о незаконных действиях Российской Федерации, угрожающих безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойна Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

"Подробные отчеты об угрозах безопасности судоходства в морских районах, прилегающих к временно оккупированной Автономной Республике Крым и города Севастополь, Украина, представляются Украиной каждые полгода с 1 января 2017 года и распространяются Секретариатом ИМО в соответствии с решением Комитета по безопасности на море", - говорится в тексте заявления.

Как сообщается, на пленарном заседании был озвучен тезис о том, что Россия усилила свои споры с Украиной.

"К сожалению, сегодняшняя реальность такова, что Россия продолжала свои незаконные действия в Черном, Азовском морях и Керченском проливах и усилила свои споры с Украиной. В результате незаконного строительства моста через Керченский пролив эта государство нарушило многочисленные положения, в том числе те, которые касаются прав Украины в ее территориальном море, обязательств России по защите морской среды и обязательств России не препятствовать транзитному проходу через Керченский пролив", - указано в сообщении.