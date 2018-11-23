Оккупанты учатся оборонять побережье Крыма с помощью ракетных комплексов "Бал"

10:10 12.12.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» передислоцированы на полигон Черноморского флота РФ для отработки защиты побережья и морской зоны.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ страны-оккупанта, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы говорится, что расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» совершили марш на полигон боевой подготовки ЧФ для проведения учения по защите побережья от кораблей условного противника и контроля надводной обстановки в "территориальных водах Российской Федерации".

В пресс-службе отметили, что на начальном этапе учения военнослужащие боевых расчетов противокорабельного комплекса отработали элементы по подготовке военной техники к выходу из парка, совершение передислокации из пункта базирования и заступление на боевое дежурство в заранее обозначенном районе на полигоне боевой подготовки.

В ходе учений личный состав БРК «Бал» отработает учебные мероприятия по защите береговых объектов и другой инфраструктуры прибрежной зоны, а также защиту побережья от действия десантных и ударных отрядов кораблей условного противника. Учение проводится в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки Черноморского флота на зимний период обучения 2018-2019  годов.



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