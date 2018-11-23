По прогнозу Крымстата на оккупированном Россией полуострове в ближайшем будущем рождаемость будет снижаться, а смертность расти.

За счет этих процессов естественная убыль населения через 10 лет составит до 14 тыс. человек в год, пишут Примечания.

В оккупированном Крыму в будущем году прогнозируют рождение 19 тыс. малышей, при этом рождаемость составит 10 человек на тысячу населения, - это довольно скромный коэффициент.

Как сообщает Крымстат, смертность в будущем году на оккупированном полуострове составит 26,9 тыс. человек. Тем самым, естественная убыль населения составит около 8 тыс. человек. При этом предполагается миграционный прирост - около 4 тыс. человек.

Составляя такие же прогнозы на 5, 10 и 15 лет вперед, ведомство предположило, что рождаемость в оккупированном Крыму продолжит снижаться, а смертность будет увеличиваться. Так что через пять лет естественная убыль населения составит 12 тыс. человек в год, через десять – 14 тыс.

При этом коэффициент рождаемости за 10 лет снизится с 10 до 7,9, коэффициент смертности увеличится с 14,1 до 15,8, сообщает сайт ведомства.